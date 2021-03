Scuola, da lunedì Dad per 6 milioni di studenti. Le stime (Di mercoledì 3 marzo 2021) Dpcm Draghi, secondo TuttoScuola 6 milioni di studenti potrebbero ritrovarsi in Dad da lunedì 8 marzo. Alla luce delle indicazioni contenute nel nuovo dpcm sulla Scuola, dalla giornata di lunedì 8 marzo, circa sei milioni di studenti italiani potrebbero ritrovarsi in Dad, quindi a dover fare i conti con la Didattica a distanza, un sistema che nel corso degli ultimi mesi ha mostrato tutti i suoi limiti e che colpevolmente non è stato potenziato. Tutti erano consapevoli dei limiti della Dad ma nessuno ha preso provvedimenti, evidentemente preferendo scommettere sul fatto che le scuole non sarebbero più state chiuse. Dpcm Draghi, Scuola chiuse nelle zone rosse e nelle zone ad alto rischio. Le regole E invece con il dpcm del 2 ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Dpcm Draghi, secondo Tuttodipotrebbero ritrovarsi in Dad da8 marzo. Alla luce delle indicazioni contenute nel nuovo dpcm sulla, dalla giornata di8 marzo, circa seidiitaliani potrebbero ritrovarsi in Dad, quindi a dover fare i conti con la Didattica a distanza, un sistema che nel corso degli ultimi mesi ha mostrato tutti i suoi limiti e che colpevolmente non è stato potenziato. Tutti erano consapevoli dei limiti della Dad ma nessuno ha preso provvedimenti, evidentemente preferendo scommettere sul fatto che le scuole non sarebbero più state chiuse. Dpcm Draghi,chiuse nelle zone rosse e nelle zone ad alto rischio. Le regole E invece con il dpcm del 2 ...

