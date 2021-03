Scuola, Bonetti: “25 milioni per contrasto povertà educativa, nel 2021 nuovi fondi” (Di mercoledì 3 marzo 2021) ROMA – “Le famiglie devono sapere che il governo è pronto a sostenerle. Abbiamo costruito un’ipotesi che il Mef sta inserendo nel prossimo decreto per i congedi parentali, il diritto allo smart working, ma anche il sostegno economico per i lavoratori autonomi o per gli operatori sanitari che non possono prendere il congedo. Stiamo costruendo inoltre congedi fruibili in tutte le situazioni di sospensione della didattica in presenza“. Parole di rassicurazione quelle che la ministra alle Pari Opportunità e alla Famiglia, Elena Bonetti, dai microfoni di RaiNews 24 ha voluto far arrivare alle famiglie italiane. Leggi su dire (Di mercoledì 3 marzo 2021) ROMA – “Le famiglie devono sapere che il governo è pronto a sostenerle. Abbiamo costruito un’ipotesi che il Mef sta inserendo nel prossimo decreto per i congedi parentali, il diritto allo smart working, ma anche il sostegno economico per i lavoratori autonomi o per gli operatori sanitari che non possono prendere il congedo. Stiamo costruendo inoltre congedi fruibili in tutte le situazioni di sospensione della didattica in presenza“. Parole di rassicurazione quelle che la ministra alle Pari Opportunità e alla Famiglia, Elena Bonetti, dai microfoni di RaiNews 24 ha voluto far arrivare alle famiglie italiane.

