Sci nordico | l’Italia si ritira dai Mondiali di Oberstdorf 2021 | alcuni azzurri positivi al Covid

(Di mercoledì 3 marzo 2021)sidaidi scidi. La decisione, comunicata a sorpresa nella mattinata, è stata presa per via dimembri dello staff azzurro che sonoal-19. Lo staff azzurro e tutti gli atleti tornano dunque in Italia e abbandonano le competizioni: oggi era in programma una gara di sci di fondo e non ci sarà dunque alcun italiano in gara. A casa tutti gli atleti, sia dello sci di fondo che del salto con gli sci: un vero peccato per la spedizione italiana. Questo il comunicato: “In applicazione ai protocolli federali, le Nazionali di sci(inclusi tecnici, service men e personale generico), impegnate neidi...

SkyTG24 : Covid, l'Italia ritira la squadra dai Mondiali di sci nordico: casi nello staff azzurro

L' Italia abbandona i Mondiali di sci nordico di Oberstdorf , in Germania. La squadra azzurra, che farà ritorno oggi stesso, è stata richiamata dopo alcuni casi di covid riscontrati nello staff tecnico. La decisione - come fa sapere la Fisi - è stata presa dal direttore tecnico delle squadre nazionali Markus Cramer in applicazione ai protocolli federali.