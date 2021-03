Sci di fondo, 15 km maschile Mondiali Oberstdorf 2021. Alexander Bolshunov sfaterà la storica maledizione russa? (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il 3 marzo 2021 si assegnerà il XXIV titolo iridato maschile della 15 km. Il format per la verità ha un autentico antesignano nella 18 km, disputata dall’edizione inaugurale del 1925. La competizione odierna ha invece visto la luce a partire da metà anni ‘50, quando la lunghezza della prova è stata standardizzata agli attuali 15.000 metri. Dal 1954 la competizione, che in questo 2021 si disputerà a skating, ha sempre fatto parte del programma dei Mondiali, eccezion fatta per un breve esilio iniziato nell’edizione 1993 e terminato nel 2001. “In compenso” nel 1989 ha eccezionalmente assegnato ben due titoli, uno per tecnica. Sino a oggi sono ventidue i fondisti capaci di laurearsi campioni del mondo della quindici km. Ciò significa che solo uno di essi è stato in grado di ripetersi. L’impresa è stata realizzata dal ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il 3 marzosi assegnerà il XXIV titolo iridatodella 15 km. Il format per la verità ha un autentico antesignano nella 18 km, disputata dall’edizione inaugurale del 1925. La competizione odierna ha invece visto la luce a partire da metà anni ‘50, quando la lunghezza della prova è stata standardizzata agli attuali 15.000 metri. Dal 1954 la competizione, che in questosi disputerà a skating, ha sempre fatto parte del programma dei, eccezion fatta per un breve esilio iniziato nell’edizione 1993 e terminato nel 2001. “In compenso” nel 1989 ha eccezionalmente assegnato ben due titoli, uno per tecnica. Sino a oggi sono ventidue i fondisti capaci di laurearsi campioni del mondo della quindici km. Ciò significa che solo uno di essi è stato in grado di ripetersi. L’impresa è stata realizzata dal ...

poliziadistato : #FedericoPellegrino vince la #Coppadelmondo??#Sprint dello sci di fondo. Il campione delle #Fiammeoro?????era già sal… - zazoomblog : Sci di fondo oggi Mondiali 2021: orari tv programma 15 km uomini italiani in gara - #fondo #Mondiali #2021: #orari - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Oberstdorf 2021 - Anna Comarella: 'In skating ho tanto da lavorare' - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Oberstdorf 2021 - Frida Karlsson: 'Nel finale avevo le gambe rigidissime, ma sono orgogliosa di me' - FondoItalia : Oberstdorf 2021 - Anna Comarella: 'In skating ho tanto da lavorare' -