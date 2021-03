Sci alpinismo, tre medaglie per l’Italia nelle staffette ai Mondiali 2021 di La Massana (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sono proeguiti i Mondiali di sci alpinismo, in programma a La Massana (Andorra) fino a domenica 7 marzo: oggi erano in programma le gare nel format staffetta, e l’Italia ha raccolto altre tre medaglie dopo le sette di ieri nelle sprint, salendo a quota dieci. Di seguito i podi della seconda gara della rassegna iridata divisi per categorie senior, espoir, junior e cadetti. I PODI DEL 3 MARZO Ordine d’arrivo staffetta femminile Senior WCH La Massana (And)1. Italia (Ilaria Veronese, Alba De Silvestro, Mara Martini)2. Francia (Emily Harrop, Léna Bonnel, Axelle Gachet-Mollaret) 3. Svizzera (Marianne Fatton, Alessandra Schmid, Victoria Kreuzer) Ordine d’arrivo staffetta maschile senior WCH La Massana (And) 1. Italia (Nicolò Ernesto Canclini, Michele ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sono proeguiti idi sci, in programma a La(Andorra) fino a domenica 7 marzo: oggi erano in programma le gare nel format staffetta, eha raccolto altre tredopo le sette di ierisprint, salendo a quota dieci. Di seguito i podi della seconda gara della rassegna iridata divisi per categorie senior, espoir, junior e cadetti. I PODI DEL 3 MARZO Ordine d’arrivo staffetta femminile Senior WCH La(And)1. Italia (Ilaria Veronese, Alba De Silvestro, Mara Martini)2. Francia (Emily Harrop, Léna Bonnel, Axelle Gachet-Mollaret) 3. Svizzera (Marianne Fatton, Alessandra Schmid, Victoria Kreuzer) Ordine d’arrivo staffetta maschile senior WCH La(And) 1. Italia (Nicolò Ernesto Canclini, Michele ...

