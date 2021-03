Schwazer a Sanremo | “La mia bimba mi vedrà alle Olimpiadi di Tokyo”

Leggi su sportface

(Di giovedì 4 marzo 2021) “La miamiin gara: prima per le qualificazioni e poi. Ho tanta determinazione, voglio chiudere questo cerchio perché ho vinto in tribunale, ma sono uno sportivo e ora voglio vincere in gara”. Queste le parole di Alexdal palco di. L’altoatesino ha raccontato la storia del suo secondo, presunto caso doping, una vicenda chiusa dal Tribunale di Bolzano con l’archiviazione. “Ho trovato un giudice coraggioso, che è voluto andare fino in fondo per vederci chiaro: nella sfortuna è stata la mia fortuna – ha osservato il marciatore azzurro, medaglia d’oro olimpica a Pechino2008 – Ora voglio essere di nuovo giudicato dalla giustizia sportiva con i fatti emersi. In questi anni ho perso un’Olimpiade e tante altre gare, non voglio perderne altre. ...