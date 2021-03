Sbarra eletto nuovo segretario generale della Cisl

(Di mercoledì 3 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Luigiè statocon 168 voti a favore dal Consigliodel sindacato. Succede ad Annamaria Furlan che ha guidato laper 7 anni. Una lunga carriera tutta dedicata al sindacato, ai più deboli e alle battaglie per i diritti fondamentali di dignità del lavoro quella di. Sessantuno anni, nato a Pazzano nella Locride comincia a lavorare presto, mentre studia alle superiori, aiutando il padre nella piccola attività di commercio ambulante che sostiene la famiglia. Dopo la maturità tecnica di geometra alterna impegni in un piccolo studio tecnico e di formatore in corsi professionaliRegione rivolti ad operai forestali. ...

Agenzia_Ansa : Luigi Sbarra è il nuovo segretario generale della Cisl. Lo ha eletto il Consiglio generale, riunito a Roma. Prende… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Cisl, Luigi Sbarra eletto nuovo segretario generale - marcoceriani1 : RT @CislLombardia: Luigi Sbarra eletto segretario generale della Cisl Furlan lascia la guida dopo sette anni “intensi, faticosi ma entusias… - CislLombardia : Luigi Sbarra eletto segretario generale della Cisl Furlan lascia la guida dopo sette anni “intensi, faticosi ma ent… - MaruanOussaifi : RT @Cisl_Lazio: La @Cisl_Lazio augura buon lavoro a Luigi Sbarra, eletto Segretario Generale della @CislNazionale -

Il primo discorso del neosegretario generale. Sul Recovery Plan, "lavoro e investimenti, occasione storica da non perdere". Ad Annamaria Furlan, "l'unità con Cgil e Uil non è un feticcio ma la ricerca di una sintesi"Sessantuno anni, nato a Pazzano, in provincia di Reggio Calabria,il 28 marzo 2018 era statosegretario generale aggiunto della Cisl. Oggi raccoglie il testimone da Furlan. In questi ...ROMA (ITALPRESS) – Luigi Sbarra è stato eletto nuovo segretario generale della Cisl con 168 voti a favore dal Consiglio generale del sindacato. Succede ad Annamaria Furlan che ha guidato la Cisl per 7 ...Lo ha eletto il Consiglio generale, riunito a Roma. Prende il posto di Annamaria Furlan, che lascia la guida del sindacato di via Po dopo quasi sette anni. Sessantuno anni, nato a Pazzano, in provinci ...