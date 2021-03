Satelliti sempre più precisi. Thales Alenia Space al lavoro su Galileo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Vale 772 milioni di euro il contratto assegnato a Thales Alenia Space per la realizzazione di sei Satelliti della seconda generazione di Galileo, più precisa, robusta ed efficace della prima. È il sistema europeo di navigazione satellitare, operativo dal 2016, già capace di offrire un’accuratezza di 10 centimetri nel posizionamento, precisione mai raggiunta prima, superiore tanto al Gps americano quanto al Glonass russo. IL CONTRATTO Il nuovo contratto è stato siglato dall’Esa “in nome e per contro dell’Unione europea rappresentata dalla Commissione europea”, intestataria del progetto di navigazione e puntamento satellitare, in un rapporto tra le due organizzazioni destinato a consolidarsi ulteriormente in questo modo (qui un focus sulla riforma della governance). Riguarda i primi sei ... Leggi su formiche (Di mercoledì 3 marzo 2021) Vale 772 milioni di euro il contratto assegnato aper la realizzazione di seidella seconda generazione di, più precisa, robusta ed efficace della prima. È il sistema europeo di navigazione satellitare, operativo dal 2016, già capace di offrire un’accuratezza di 10 centimetri nel posizionamento,one mai raggiunta prima, superiore tanto al Gps americano quanto al Glonass russo. IL CONTRATTO Il nuovo contratto è stato siglato dall’Esa “in nome e per contro dell’Unione europea rappresentata dalla Commissione europea”, intestataria del progetto di navigazione e puntamento satellitare, in un rapporto tra le due organizzazioni destinato a consolidarsi ulteriormente in questo modo (qui un focus sulla riforma della governance). Riguarda i primi sei ...

