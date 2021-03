Sassuolo-Napoli: le probabili formazioni del match (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sassuolo e Napoli si affrontano alle 18:30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Gattuso perde Koulibaly ma ritrova due big. Per De Zerbi out Boga Per il Sassuolo è necessario far risultato nel big match delle 18:30 contro il Napoli. La squadra di De Zerbi vuole bissare il grande risultato ottenuto nel match dell’andata per strappare nuovamente i 3 punti agli azzurri. Per il Napoli l’unico risultato utile è la vittoria. La squadra di Gattuso dovrà gettare il cuore oltre l’ostacolo se vuole continuare a rimanere attaccata al treno Champions. QUI Sassuolo – De Zerbi conferma il classico 4-2-3-1 con Consigli tra i pali. La linea difensiva dovrebbe essere composta da Muldur e Rogerio esterni bassi e Marlon e Ferrari centrali. Obiang e Locatelli a ... Leggi su zon (Di mercoledì 3 marzo 2021)si affrontano alle 18:30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Gattuso perde Koulibaly ma ritrova due big. Per De Zerbi out Boga Per ilè necessario far risultato nel bigdelle 18:30 contro il. La squadra di De Zerbi vuole bissare il grande risultato ottenuto neldell’andata per strappare nuovamente i 3 punti agli azzurri. Per ill’unico risultato utile è la vittoria. La squadra di Gattuso dovrà gettare il cuore oltre l’ostacolo se vuole continuare a rimanere attaccata al treno Champions. QUI– De Zerbi conferma il classico 4-2-3-1 con Consigli tra i pali. La linea difensiva dovrebbe essere composta da Muldur e Rogerio esterni bassi e Marlon e Ferrari centrali. Obiang e Locatelli a ...

