Sassuolo-Napoli, dove vederla. Obiettivo Europa

I partenopei per la Champions, il Sassuolo per l'Europa League. Gattuso affronta il suo possibile successore De Zerbi

Sassuolo-Napoli, dove vederla – Un confronto di ambizioni e forse anche di panchine. Sassuolo-Napoli di questa sera (diretta tv dalle 18:30 su Dazn, Dazn 1 e sul canale 209 di Sky, per chi avesse lo specifico abbonamento) promette una sfida dai molteplici significati. In palio tre punti importanti per continuare a inseguire in classifica il sogno europeo. I campani sperano ancora di acciuffare il quarto posto e qualificarsi per la ...

