Sassuolo-Napoli alle 18.30 su DAZN, le probabili formazioni: in attacco ci sarà Dries Mertens (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sassuolo e Napoli scenderanno in campo questa sera alle ore 18.30 per la partita di Serie A. La squadra di Rino Gattuso vuole confermarsi dopo la bella vittoria contro il Benevento di Pippo Inzaghi. In casa azzurra il mister dovrebbe recuperare Diego Demme, il quale dovrebbe partire dal primo minuto al centro del centrocampo. Accanto L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 3 marzo 2021)scenderanno in campo questa seraore 18.30 per la partita di Serie A. La squadra di Rino Gattuso vuole confermarsi dopo la bella vittoria contro il Benevento di Pippo Inzaghi. In casa azzurra il mister dovrebbe recuperare Diego Demme, il quale dovrebbe partire dal primo minuto al centro del centrocampo. Accanto L'articolo

sscnapoli : ?? | I convocati di #SassuoloNapoli ?? - tancredipalmeri : Chi non rinvia Lazio-Torino sa bene che verrà una sentenza che ribalterà il 3-0. Ma siccome si è tenuto un punto a… - zazoomblog : Sassuolo-Napoli alle 18.30 su DAZN le probabili formazioni: in attacco ci sarà Dries Mertens - #Sassuolo-Napoli #1… - tuttonapoli : Serie A, non solo Sassuolo-Napoli: ecco le gare in programma oggi - MundoNapoli : Sassuolo-Napoli, partita che si prospetta interessante -