Sassuolo-Napoli 3-3 al fotofinish (Di mercoledì 3 marzo 2021) Girandola di emozioni al Mapei Stadium dove Sassuolo e Napoli pareggiano 3-3 con due rigori, uno per parte, nei minuti di recupero. Padroni di casa in vantaggio al 33? grazie a una autorete di Maksmimovic, al 37? il pareggio di Zielinski. Allo scadere Berardi su rigore riporta avanti i suoi. Dopo due legni per i neroverdi a inizio ripresa precedono il pari di Di Lorenzo al 71?. Al 90? il Napoli mette la freccia con un rigore segnato da Insigne ma al 93? un penalty per i padroni di casa realizzato da Caputo riporta in parità l’incontro. Il Napoli sale a 44 punti, il Sassuolo a 36. Funweek. Leggi su funweek (Di mercoledì 3 marzo 2021) Girandola di emozioni al Mapei Stadium dovepareggiano 3-3 con due rigori, uno per parte, nei minuti di recupero. Padroni di casa in vantaggio al 33? grazie a una autorete di Maksmimovic, al 37? il pareggio di Zielinski. Allo scadere Berardi su rigore riporta avanti i suoi. Dopo due legni per i neroverdi a inizio ripresa precedono il pari di Di Lorenzo al 71?. Al 90? ilmette la freccia con un rigore segnato da Insigne ma al 93? un penalty per i padroni di casa realizzato da Caputo riporta in parità l’incontro. Ilsale a 44 punti, ila 36. Funweek.

