Saremo 2021, Irama si ritira dalla competizione: il motivo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Irama si è ritirato dal Festival di Sanremo 2021 a causa del Covid. Dopo la conferma della positività anche del tampone molecolare dello staff del cantante, Irama come da protocollo è obbligato alla quarantena e di conseguenza si ritira dalla gara. Saremo, Irama si ritira dalla competizione: il motivo Irama è il primo cantante, quindi, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 3 marzo 2021)si èto dal Festival di Sanremoa causa del Covid. Dopo la conferma della positività anche del tampone molecolare dello staff del cantante,come da protocollo è obbligato alla quarantena e di conseguenza sigara.si: ilè il primo cantante, quindi, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Generazioni_ : ?? Domani alle 18.00 saremo in diretta Facebook per presentarvi il #BandoGenerazioni 2021. Vi racconteremo chi può p… - Moruzzi_Monete : A causa di lavori programmati dalla società Areti SpA - Gruppo Acea saremo chiusi nella giornata di giovedì 04/03/2… - _Radiopanic : RT @WSF_Collective: È il momento per prendere il tuo biglietto per Sanrito Festival su Eventbrite Saremo in diretta da Varco & Auditorium… - bocchescucite : New post: 3 Marzo 2021 SAMIDOUN: NON SAREMO MESSI A TACERE DALLA DESIGNAZIONE DI “ORGANIZZAZIONE T #Apartheid - MargheritaVism1 : RT @gentecheaccende: Non se ne arriva a una - -