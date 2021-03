Sanzioni Usa? Nel mirino c’è anche il vaccino Sputnik V made in Bergamo

(Di mercoledì 3 marzo 2021) C’èilV neldell’ultimo round diamericane contro il governo russo. Nella lista delle istituzioni colpite dalle misure restrittive imposte dall’amministrazione di Joe Biden figurano alcuni istituti di ricerca del Ministero della Difesa russo impegnati in prima linea nella produzione del siero anti Covid-19. Sono tre i dipartimenti del governo federale da cui provengono le nuoveamericane, rese pubbliche quasi contemporaneamente al nuovo pacchetto di misure contro Mosca approvato dal Consiglio europeo. Tutti e tre colpiscono il ministero della Difesa guidato da Sergei Shoigu, cuore pulsante della ricerca scientifica nazionale. Il Dipartimento di Stato ha aggiunto alla lista Caatsa (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act) ...

Ultime Notizie dalla rete : Sanzioni Usa

Il meglio però è arrivato dal portavoce del dipartimento di StatoNed Price che in riferimento ... E tutto questo succede mentre la stessa Unione europea decide di inasprire lecontro la ...Così in un tweet in russo la squadra del blogger e oppositore di Putin, dopo che erano circolate numerose voci su dove si trovasse Navalny e sopratutto dopo lee Ue decise proprio per il ...