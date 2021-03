Sanzioni Usa, alta tensione Washington-Mosca. Russia avverte: non giocare col fuoco (Di mercoledì 3 marzo 2021) Anche per gli Usa non ci sono dubbi: c'è il governo di Mosca dietro all'avvelenamento con il Novichok dell'oppositore russo Alexei Navalny, il nemico numero uno di Vladimir Putin. E' la conclusione di un rapporto declassificato dell'intelligence americana, che ha spinto l'amministrazione Biden a varare le sue prime Sanzioni contro la Russia, dopo quelle all'Arabia Saudita per l'uccisione del giornalista dissidente Jamal Khashoggi. Anche in questo caso le misure non colpiscono direttamente il leader del Paese ma i sette alti dirigenti puniti appartengono al suo entourage, dall'inossidabile capo dei servizi segreti Fsb Alexander Bortnikov al primo vice capo dello staff del Cremlino Serghiei Kiriyenko, già premier con Ieltsin ed ex capo dell'agenzia nucleare Rosatom. La Russia ha invitato gli Stati Uniti a "non ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 3 marzo 2021) Anche per gli Usa non ci sono dubbi: c'è il governo didietro all'avvelenamento con il Novichok dell'oppositore russo Alexei Navalny, il nemico numero uno di Vladimir Putin. E' la conclusione di un rapporto declassificato dell'intelligence americana, che ha spinto l'amministrazione Biden a varare le sue primecontro la, dopo quelle all'Arabia Saudita per l'uccisione del giornalista dissidente Jamal Khashoggi. Anche in questo caso le misure non colpiscono direttamente il leader del Paese ma i sette alti dirigenti puniti appartengono al suo entourage, dall'inossidabile capo dei servizi segreti Fsb Alexander Bortnikov al primo vice capo dello staff del Cremlino Serghiei Kiriyenko, già premier con Ieltsin ed ex capo dell'agenzia nucleare Rosatom. Laha invitato gli Stati Uniti a "non ...

