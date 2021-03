Sanremo, un Fiorello inedito stupisce parlando della figlia (Di mercoledì 3 marzo 2021) A Sanremo Fiorello stupisce tutti, dolore per lo showman: le parole di commozione sulla figlia durante la conferenza stampa “Male. Mi viene anche il groppo in gola se ci penso. Ho una figlia adolescente e mi fa dolore perché è l’età più importante e bella della nostra vita“, ha esordito, sottolineando come gli adolescenti, a L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 3 marzo 2021) Atutti, dolore per lo showman: le parole di commozione sulladurante la conferenza stampa “Male. Mi viene anche il groppo in gola se ci penso. Ho unaadolescente e mi fa dolore perché è l’età più importante e bellanostra vita“, ha esordito, sottolineando come gli adolescenti, a L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

FBiasin : È morto un grande dj, Claudio #Coccoluto. Se c'è qualcuno che lo può salutare come si deve, sono i due che vanno i… - AndreaDianetti : A chi lo scorso anno diceva che Fiorello ormai fosse 'datato'... vi dico. Fatelo voi quello che ha fatto ad inizio… - stanzaselvaggia : Se Fiorello si sposta un attimo vediamo anche Sanremo. #Sanremo2021 - lydiaborino51 : FIORELLO IN LACRIME IN CONFERENZA: IL MOTIVO- IL DIRETTORE DI RAI1 COLETTA CERCA ALIBI SUGLI ASCOLTI… - icarvsplume : RT @tvblogit: #Fiorello: 'Il cambio del regolamento per #Irama è giusto, è normale. Il mondo è cambiato, la scuola è cambiata, le riunioni… -