Sanremo, lutto per il maestro Enzo Campagnoli: morta la madre del direttore d'orchestra a poche ore dall'esibizione

Un altro grave lutto per un componente della kermesse canora del Festival di Sanremo: è infatti morta la madre del direttore d'orchestra Enzo Campagnoli, che proprio stasera dovrebbe essere sul palco dell'Ariston. Campagnoli è ormai da anni presenza fissa al Festival. Stasera, Enzo Campagnoli dovrebbe essere sul palco di Sanremo per dirigere Orietta Berti -che, dal canto suo, ha già vissuto peculiari vicissitudini nella città ligure. La mamma di Campagnoli si chiamava Angela Correra: da quanto si apprende da alcune fonti, la donna era una cantante ed è stata uno dei componenti di una nota sceneggiata napoletana.

