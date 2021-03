Sanremo, Lo Stato Sociale: «Portiamo una rivisitazione della storia dell’umanità in 3 minuti. Ovviamente abbiamo fallito» – Il video (Di mercoledì 3 marzo 2021) Rassicuriamo tutti: Alberto “Albi” Cazzola de Lo Stato Sociale è «pieno di antistaminici», ma sta «molto bene». E per questa seconda partecipazione del gruppo a Sanremo sarà lui a fare da frontman in Combat pop. Un titolo che richiama alla mente Combat Rock dei The Clash, ma nel caso dei cinque di Bologna «è tutto nuovo». Tutto è partito dalla volontà di portare sul palco una «rivisitazione della storia della musica, della storia della politica e della storia dell’umanità concentrata in 3 minuti» ma, dicono, «Ovviamente abbiamo fallito miseramente». Dal Combat pop all’Attentato alla musica ... Leggi su open.online (Di mercoledì 3 marzo 2021) Rassicuriamo tutti: Alberto “Albi” Cazzola de Loè «pieno di antistaminici», ma sta «molto bene». E per questa seconda partecipazione del gruppo asarà lui a fare da frontman in Combat pop. Un titolo che richiama alla mente Combat Rock dei The Clash, ma nel caso dei cinque di Bologna «è tutto nuovo». Tutto è partito dalla volontà di portare sul palco una «musica,politica econcentrata in 3» ma, dicono, «miseramente». Dal Combat pop all’Attentato alla musica ...

poliziadistato : Scoprite il backstage della 1^ puntata di #Sanremo2021 assieme ai conduttori di @SanremoRai @Fiorello e #Amadeus. S… - RollingStoneita : Anche quest'anno #Amadeus presenta il festival, e anche quest'anno lo sfortunato designer di San Francisco Amadeus… - ItaIiaSovrana : RT @RadioSavana: #Sanremo, Gianluca titolare Wine Not apre locale in segno di protesta ma intervengono 11 agenti della Polizia di Stato per… - babibelle33 : RT @RadioSavana: #Sanremo, Gianluca titolare Wine Not apre locale in segno di protesta ma intervengono 11 agenti della Polizia di Stato per… - kheatherbrown : RT @RadioSavana: #Sanremo, Gianluca titolare Wine Not apre locale in segno di protesta ma intervengono 11 agenti della Polizia di Stato per… -