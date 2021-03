Sanremo | le pagelle della seconda serata | tra il volto di Elodie e la voce di Laura Pausini

tpi : Matilda De Angelis 10, Fiorello 3. Le pagelle della prima serata di Sanremo di @stanzaselvaggia. #Sanremo2021 - Corriere : Le pagelle della prima serata di Sanremo. Chi ci è piaciuto, chi poteva fare meglio - stanzaselvaggia : I promossi e i bocciati. #Sanremo2021 - Lifestyle_It : #Sanremo2021 In attesa della seconda serata ecco le pagelle del nostro 'orecchio musicale' Roberto Teofani Chi sar… - chiarandreella : RT @InkSonoro: SANREMO 2021 ?????? Irama resta in gara! Cambia la scaletta! verrà mandato in onda un filmato delle prove generali ?? buona noti… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo pagelle

E' lei (fresca di statuetta per "Io s ", colonna sonora del film Netflix "La vita davanti a se'" con Sofia Loren) il super ospite internazionale, atteso ma inaspettato, di questo Festival di...Bologna, 3 marzo 2021 "è un rito per milioni di italiani, figuriamoci per uno come Gianni Morandi , che del ... E in un post su Facebook ha stilato delle personalissime. A cominciare ...Fiorello (6) Ci risiamo. Apre il festival con la presa in giro ad Achille Lauro (stavolta porta lo zainetto di piume che Achille indossava all'asilo). E basta pure con la gag sulle poltrone vuote, la ...E' la volta, la prima, di Elodie alla conduzione. E' la serata di Laura. La Pausini made in Italy e Golden Globe. E' lei (fresca di statuetta per "Io sì", ...