Sanremo | l' attaccante della Nazionale Cristiana Girelli ospite della seconda serata

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. - (Adnkronos) - Hanno fatto innamorare un Paese intero, facendo lievitare l'interesse nei confronti del calcio femminile con un'irresistibile miscela di gol e sorrisi. Sono le AzzurreFemminile o meglio le ‘#Ragazze Mondiali', per citare la fortunata campagna di comunicazione lanciata dalla Figc in occasione del Mondiale francese, che nei giorni scorsi grazie al successo su Israele hanno conquistato anche la qualificazione al prossimo Campionato Europeo del 2022. Il successo delle Azzurre e di tutto il movimento femminile sarà ora uno dei temi che caratterizzerà anche il Festival di: oggi, nellakermesse,...

Il successo delle Azzurre e di tutto il movimento femminile sarà ora uno dei temi che caratterizzerà anche il Festival di Sanremo: oggi, nella seconda serata della kermesse, Cristiana Girelli, attaccante della Juventus Women e della Nazionale femminile, sarà ospite mercoledì sera al Festival di Sanremo.