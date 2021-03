Sanremo, Irama a rischio ritiro: "Sono negativo, prima di tutto la salute" (Di mercoledì 3 marzo 2021) Si attende l'esito del tampone molecolare fatto a uno dei componenti del suo staff, risultato positivo all'antigenico. Nel caso di conferma, Irama (che già ieri sera ha saltato la gara, "sostituito" in... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 3 marzo 2021) Si attende l'esito del tampone molecolare fatto a uno dei componenti del suo staff, risultato positivo all'antigenico. Nel caso di conferma,(che già ieri sera ha saltato la gara, "sostituito" in...

