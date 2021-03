Sanremo: in radio e digitale ‘Chiamami per nome' di Fedez e Michielin (2) (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Adnkronos) - “'Chiamami per nome' - dice Fedez - affronta principalmente le tematiche dell'amore, ma riflette anche le insicurezze del momento attuale, in cui siamo fortunati a vivere il grande privilegio della speranza. Il testo è stato scritto insieme, in prima battuta da me e Francesca, per poi allargarsi a tutto il team di scrittura e composizione, con Davide Simonetta, Jacopo, Dargen e Mahmood… è stato un lavoro di collettività, un viaggio che mi ha portato una vera boccata di ossigeno”. Il video, disponibile online, di ‘Chiamami per nome', nato da un'idea di Francesca e Federico e diretto da Antonio Usbergo e Niccolò Celaia per YouNuts! vuole richiamare l'attenzione sulla situazione dello spettacolo dal vivo in Italia, duramente provato da mesi di chiusura imposta dall'emergenza sanitaria. Francesca ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Adnkronos) - “'Chiamami per' - dice- affronta principalmente le tematiche dell'amore, ma riflette anche le insicurezze del momento attuale, in cui siamo fortunati a vivere il grande privilegio della speranza. Il testo è stato scritto insieme, in prima battuta da me e Francesca, per poi allargarsi a tutto il team di scrittura e composizione, con Davide Simonetta, Jacopo, Dargen e Mahmood… è stato un lavoro di collettività, un viaggio che mi ha portato una vera boccata di ossigeno”. Il video, disponibile online, diper', nato da un'idea di Francesca e Federico e diretto da Antonio Usbergo e Niccolò Celaia per YouNuts! vuole richiamare l'attenzione sulla situazione dello spettacolo dal vivo in Italia, duramente provato da mesi di chiusura imposta dall'emergenza sanitaria. Francesca ...

IlContiAndrea : In radio #MusicaLeggerissima di Colapesce e Dimartino pomperà tantissimo. A Sanremo crescerà piano piano. La canzon… - YolBlog : #ARISA - è online il #video di POTEVI FARE DI PIÙ brano in gara a #Sanremo2021 da oggi nelle #radio #italiane… - TV7Benevento : Sanremo: in radio e digitale ‘Chiamami per nome’ di Fedez e Michielin (2)... - TV7Benevento : Sanremo: in radio e digitale ‘Chiamami per nome’ di Fedez e Michielin... - YolBlog : #GHEMON - pubblica il #video di MOMENTO PERFETTO è nelle #radio #italiane il brano in gara a #Sanremo2021… -