Sanremo: il festival omaggia Morricone, Il Volo sul palco con 'Your Love' (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. (Adnkronos) - Il Volo sul palco dell'Ariston per l'omaggio che il festival ha tributato al grande Ennio Morricone. I tre tenori hanno eseguito 'Your Love', con l'orchestra diretta da Andrea Morricone. "Per noi una grande emozione, il maestro Morricone per noi significa tanto ed è un simbolo dell'Italia nel mondo", ha detto il trio che il 21 giugno ha in programma un grande concerto, 'Il Volo Tribute', dedicato al grande maestro. Il trio ha voluto essere presente all'Ariston stasera nonostante l'improvvisa scomparsa del padre di uno dei tre membri del gruppo, Ignazio Boschetto, venuto a mancare improvvisamente qualche giorno fa.

