Sanremo. Ibrahimovic “stecca” la prima serata. Anche il bomber non entusiasma come tutto il Festival. Polemiche per l’ingaggio stratosferico (Di mercoledì 3 marzo 2021) E’ partito senza squilli il Festival di Sanremo 2021. Tra i bocciati della prima serata c’è sicuramente Ibrahimovic che non ha scaldato il cuore del pubblico come la gran parte dei concorrenti in gara. La presenza sul palco di Ibrahimovic è apparsa priva di ogni senso artistico e spettacolare. Nelle oltre tre ore di programma non siamo riusciti a capire perchè Ibrahimovic fosse stato ingaggiato nel cast del Festival di Sanremo. Ed alla fine non abbiamo ben capito che cosa Ibrahimovic avesse fatto nel corso della serata. Le scene che l’hanno visto coinvolto sono state deboli dal punto di vista autoriale ed Anche interpretate con impaccio. Una presenza inutile quella ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 3 marzo 2021) E’ partito senza squilli ildi2021. Tra i bocciati dellac’è sicuramenteche non ha scaldato il cuore del pubblicola gran parte dei concorrenti in gara. La presenza sul palco diè apparsa priva di ogni senso artistico e spettacolare. Nelle oltre tre ore di programma non siamo riusciti a capire perchèfosse stato ingaggiato nel cast deldi. Ed alla fine non abbiamo ben capito che cosaavesse fatto nel corso della. Le scene che l’hanno visto coinvolto sono state deboli dal punto di vista autoriale edinterpretate con impaccio. Una presenza inutile quella ...

