Sanremo | giù gli ascolti della prima serata rispetto allo scorso anno

Non è stata un successo di ascolti la prima serata del Festival di Sanremo 2021. Ieri in media ci sono stati 8.363.000 telespettatori con il 46,6% di share. Il risultato è sicuramente positivo ma è in calo rispetto alla precedente edizione del 2020 pre-pandemia. La prima parte, in onda dalle 21.36 alle

Giu_ggiola : RT @airplaneoversea: Bellissimo che Madame abbia cantato una canzone per una donna a Sanremo, ma la verità è che non si capiva nulla di que… - rtl1025 : ?? La prima serata del #Sanremo2021 ha perso circa 1 milione e 300 mila spettatori rispetto all'anno scorso ?? ??… - Bianca34874951 : RT @LiveSpinoza: Il bello di Sanremo è che ti dà tante occasioni per andare a portare giù l'umido. [@fabio_capp] - visibilioo : RT @__Dashuri__: Pensando che l'iconicità di Sanremo 2020 non potrà mai essere superata perché risiedeva nel fatto che avessimo 0 aspettati… - paoladelu63_lu : RT @LiveSpinoza: Il bello di Sanremo è che ti dà tante occasioni per andare a portare giù l'umido. [@fabio_capp] -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo giù 71° Festival di Sanremo: il riassunto della prima serata tra poltroncine animate e Ibra in versione assessore all'Urbanistica Nonostante le mille avversità il 71° Festival di Sanremo, quello in cui "nessuno può toccare niente" è partito. In zona gialla mentre ad est sono di ... il suo "su i braccioli, giù i braccioli!" rivolto ...

Sanremo2021. Il Festival di Amadeus "per il Paese che lotta" Ci ho messo tre secondi da Roma a Sanremo". E' sempre Fiorello ad aprire la serata e a dare il via ... Su i braccioli, giù i braccioli. Perché - conclude nel mini show Fiorello - grazie ai numerosi 'cul.

