Sanremo | Gio Evan | “Innamorato della figura di Cristo | cerco la sua umanità in ogni uomo”

"Mi sono Innamorato di Cristo perché l'ho letto fuori da ogni forma di canone, di tradizione, non venivo da un percorso di Chiesa. L'ho conosciuto in India, l'ho letto nel Vangelo con la stessa importanza di un Piccolo Principe, come un romanzo. L'ho trovato un grande uomo, a me interessa chi sacrifica la vita e se stesso per gli altri, chi ha il coraggio di dividere una pietanza, chi si ferma dal malato anche solo per dargli la sua presenza. Questo è quello che cerco nell'umanità, il Cristo in ognuno. E quindi sfido a non affezionarsi a una figura così aitante". A raccontarlo all'Adnkronos è Gio Evan che, a Sanremo per la sua prima esperienza sul palco dell'Ariston dove stasera presenterà il brano 'Arnica', è uno ...

