**Sanremo: Gio Evan, 'innamorato della figura di Cristo, cerco la sua umanità in ogni uomo'** (Di mercoledì 3 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 3 marzo 2021) su Notizie.it.

Adnkronos : #Sanremo2021, #GioEvan: 'Innamorato della figura di Cristo, cerco la sua umanità in ogni uomo' - enfperalta : gio evan maledetto hippie se stasera osi mettere le scarpe ai piedi per salire sul palco di sanremo ti metto la coc… - rep_bari : A Sanremo Gio Evan dorme nella tenda sul terrazzo: 'Un albergo gentile ha realizzato il mio desio' [di Anna Puricel… - TV7Benevento : **Sanremo: Gio Evan, 'innamorato della figura di Cristo, cerco la sua umanità in ogni uomo'** (2)... - TV7Benevento : **Sanremo: Gio Evan, 'innamorato della figura di Cristo, cerco la sua umanità in ogni uomo'**... -