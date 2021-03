Sanremo | Folcast | ' Sul palco dell' Ariston ho portato il mio percorso al conservatorio | Roma e la mia quartiere'

SilviaS2 : RT @leggoit: Sanremo, Folcast: «Sul palco dell'Ariston ho portato il mio percorso al conservatorio, Roma e il mio quartiere» - SilviaS2 : RT @astronavemusica: .@FOLCAST_, finalista tra le Nuove Proposte di #Sanremo2021, presenta il brano #Scopriti e parla dell'esperienza al Fe… - astronavemusica : .@FOLCAST_, finalista tra le Nuove Proposte di #Sanremo2021, presenta il brano #Scopriti e parla dell'esperienza al… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Sanremo, Folcast: «Sul palco dell'Ariston ho portato il mio percorso al conservatorio, Roma e il mio quartiere» -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo Folcast

...due classificati qualificati alla finale di venerdì 5 marzo dove troveranno Gaudiano e. ...del Golden Globe come " Miglior brano originale " Omaggio alla storia del Festival dicon: ...E ti pareva. Zumpappà, signore e signori il Covid è sbarcato anche al Festival di. Prima della prima. Nel pomeriggio di ieri un collaboratore di Irama è risultato positivo al ...rimaste...Seconda serata con 13 big in gara, come da programma. Nel pomeriggio arriva il via libera da parte delle case discografiche alla proposta di Amadeus di modificare il regolamento del Festival di Sanrem ...Seconda serata con 13 big in gara, come da programma. Nel pomeriggio arriva il via libera da parte delle case discografiche alla proposta di Amadeus di modificare il regolamento del Festival di Sanrem ...