Sanremo: Elodie, 'stasera sul palco porterò la mia parte infantile' (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "Sono felicissima perché per me Sanremo è un appuntamento da quando sono molto giovane, ho sempre sognato di cantarci ma non pensavo di fare una cosa così grande. Non vedo l'ora stasera di giocare, per me sarà un gioco e vi porterò la mia parte infantile, la Elodie dodicenne. Perché quello che vorrei fare è divertirmi". Così Elodie commenta in conferenza stampa il suo debutto all'Ariston alla seconda puntata del 71mo festival di Sanremo, come co-conduttrice al fianco di Amadeus. "Sono veramente onorata. Non avrei mai immaginato di dividere il palco con due personalità dello spettacolo come Amadeus e Fiorello", ha detto Elodie. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "Sono felicissima perché per meè un appuntamento da quando sono molto giovane, ho sempre sognato di cantarci ma non pensavo di fare una cosa così grande. Non vedo l'oradi giocare, per me sarà un gioco e vila mia, ladodicenne. Perché quello che vorrei fare è divertirmi". Cosìcommenta in conferenza stampa il suo debutto all'Ariston alla seconda puntata del 71mo festival di, come co-conduttrice al fianco di Amadeus. "Sono veramente onorata. Non avrei mai immaginato di dividere ilcon due personalità dello spettacolo come Amadeus e Fiorello", ha detto

