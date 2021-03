Sanremo, ecco chi si indigna per il segno della croce di Amadeus (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sanremo, 3 mar – Amadeus «messo in croce» per essersi fatto il segno della croce poco prima di scendere la scalinata dell’Ariston, durante la prima serata del Festival di Sanremo. Effettivamente mancava il sapore delle mille polemiche che avevano solcato il Festivàl della passata edizione. Ci hanno pensato atei e in misura minore, i musulmani a farsi venire il mal di pancia per il gesto del conduttore. Gli atei oltraggiati dal segno della croce Il primo «fiocco di neve» a ritenersi offeso dal segno della croce è stato Roberto Grendene, segretario nazionale dell’Uaar, l’Unione atei agnostici razionalisti. «Il gesto di Amadeus si ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 3 marzo 2021), 3 mar –«messo in» per essersi fatto ilpoco prima di scendere la scalinata dell’Ariston, durante la prima serata del Festival di. Effettivamente mancava il sapore delle mille polemiche che avevano solcato il Festivàlpassata edizione. Ci hanno pensato atei e in misura minore, i musulmani a farsi venire il mal di pancia per il gesto del conduttore. Gli atei oltraggiati dalIl primo «fiocco di neve» a ritenersi offeso dalè stato Roberto Grendene, segretario nazionale dell’Uaar, l’Unione atei agnostici razionalisti. «Il gesto disi ...

