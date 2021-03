Sanremo al via, Amadeus “Festival per il Paese che lotta” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sanremo (ITALPRESS) – L'inizio al buio, Amadeus che si fa il segno della croce prima di scendere le scale, le poltrone rosse vuote, gli applausi finti. Sono le prime immagini di Sanremo 71: «il Festival della ricrescita», Fiorello docet. La «scoperta che la normalità è una cosa straordinaria», per dirla con Amadeus che mai, confessa, avrebbe «pensato che sarebbe stato possibile fare un Festival in queste condizioni. L'ho fatto pensando al Paese reale che sta lottando. Non ho spettatori in sala ma avrò applausi registrati e mi rincuora pensare che siano vostri, da casa». Un Paese che accoglie Fiorello che, in versione Nilla Pizzi con mantello fiorato, «l'ho rubato nel camerino di Achille Lauro», regala una versione punk di “Grazie dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021)(ITALPRESS) – L'inizio al buio,che si fa il segno della croce prima di scendere le scale, le poltrone rosse vuote, gli applausi finti. Sono le prime immagini di71: «ildella ricrescita», Fiorello docet. La «scoperta che la normalità è una cosa straordinaria», per dirla conche mai, confessa, avrebbe «pensato che sarebbe stato possibile fare unin queste condizioni. L'ho fatto pensando alreale che stando. Non ho spettatori in sala ma avrò applausi registrati e mi rincuora pensare che siano vostri, da casa». Unche accoglie Fiorello che, in versione Nilla Pizzi con mantello fiorato, «l'ho rubato nel camerino di Achille Lauro», regala una versione punk di “Grazie dei ...

