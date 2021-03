Sanremo al via | Amadeus | è per il paese che lotta per ritrovarsi

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Fiorello che arriva indossando un cappotto pieno di fiori e colori sgarcianti, Achille Lauro con un collare di piume rosa e capelli blu, Arisa con una rosa rossa in mano che canta un amore finito, Max Gazzè "vestito" da Leonardo da Vinci, il carrello di fiori per consegnare il tradizionale mazzo dei fiori alle donne sul palco, Madame scalza sull'Ariston, Loredana Bertè con una corona di fiori in testa che lancia un messaggio contro il femminicidio, Fedez che si commuove sul palco, cantando insieme a Francesca Michielin. Al via la 71esima edizione del Festival di, con la conduzione di Fiorello e. Si parte "al buio", con le luci spente e Fiore che scherza con l'amico Ama. "Quest'anno il cuore batte più forte rispetto all'anno scorso - dice il conduttore e direttore artistico -. Ho fatto questo Festival rispettando ogni norma di sicurezza, ...