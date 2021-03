Sanremo ‘21: i look e i beauty (ma anche not beauty) look dei protagonisti (Di mercoledì 3 marzo 2021) Dall’omaggio a Nilla Pizzi di Fiorello alla mise succinta di Annalisa, passando per le chiome blu di Achille Lauro e Loredana Bertè e i make up strong sfoggiati da cantanti di ambo i sessi. Ecco una carrellata stilistica della prima serata73° FESTIVAL DI Sanremo: meno fiori più personaggiUn Festival fuori dagli schemi, non per i personaggi in sè, da sempre pittoreschi e sopra le righe, bensì per l’atmosfera, decisamente più pacata, priva di esasperati ornamenti floreali e, soprattutto, di quello scintillìo tipico della kermesse canora più attesa dell’anno.In questo clima quieto e posato rispetto agli standard abituali, i cantanti in gara, gli ospiti e i conduttori, diventano (finalmente) i veri protagonisti dell’intero evento.BEUTY look E TOTAL look: le scelte stilistiche dei ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 3 marzo 2021) Dall’omaggio a Nilla Pizzi di Fiorello alla mise succinta di Annalisa, passando per le chiome blu di Achille Lauro e Loredana Bertè e i make up strong sfoggiati da cantanti di ambo i sessi. Ecco una carrellata stilistica della prima serata73° FESTIVAL DI: meno fiori più personaggiUn Festival fuori dagli schemi, non per i personaggi in sè, da sempre pittoreschi e sopra le righe, bensì per l’atmosfera, decisamente più pacata, priva di esasperati ornamenti floreali e, soprattutto, di quello scintillìo tipico della kermesse canora più attesa dell’anno.In questo clima quieto e posato rispetto agli standard abituali, i cantanti in gara, gli ospiti e i conduttori, diventano (finalmente) i veridell’intero evento.BEUTYE TOTAL: le scelte stilistiche dei ...

