Sanremo 2021,Achille Lauro piange 'sangue': ma come ha fatto? (Di mercoledì 3 marzo 2021) Durante la prima puntata del Festival di Sanremo 2021 il cantante Achille Lauro ha presentato un toccante monologo nel blocco "Solo noi", il suo primo quadro di questa 71esima edizione. Seguito dal suo singolo di successo, è stato anticipato da una Lettera del mondo all'umanità che ha racchiuso tutto il dolore dell'uomo che fatica a sopravvivere in un mondo senza amore, senza empatia, senza alcun desiderio di inclusione. Un uomo che è "sessualmente tutto, genericamente niente", che rigetta le definizioni e grida la sua voglia di essere, un diritto inalienabile dell'uomo. La lettera dell'uomo all'umanità, testo integrale. Distante, Scostante, aliena, trafitta, io so come ti senti. Sono qui ferito dai tuoi errori, trafitto nei tuoi preconcetti, aiutami, perché ne ho bisogno, come si ...

