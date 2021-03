Sanremo 2021, Willie Peyote: il vero nome e perché si chiama così (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sanremo 2021, Willie Peyote stasera sul palco con la canzone Mai dire mai (la locura): il motivo dello pseudonimo Foto InstagramStasera in scaletta per l’esibizione dei tredici big in gara (come ieri saranno invece quattro le nuove proposte) ci sarà anche Mai dire mai (la locura), il brano di Willie Peyote, l’artista torinese di 37 anni. Anche i genitori sono piemontesi e non ha alcuna origine straniera. perché dunque questo pseudonimo? Il suo vero nome è Guglielmo Bruno e quello con il quale è noto al pubblico unisce il nome del famoso personaggio animato Willi il Coiote e il Peyote, pianta allucinogena dell’America del Nord. Willie fa anche riferimento al suo ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 3 marzo 2021)stasera sul palco con la canzone Mai dire mai (la locura): il motivo dello pseudonimo Foto InstagramStasera in scaletta per l’esibizione dei tredici big in gara (come ieri saranno invece quattro le nuove proposte) ci sarà anche Mai dire mai (la locura), il brano di, l’artista torinese di 37 anni. Anche i genitori sono piemontesi e non ha alcuna origine straniera.dunque questo pseudonimo? Il suoè Guglielmo Bruno e quello con il quale è noto al pubblico unisce ildel famoso personaggio animato Willi il Coiote e il, pianta allucinogena dell’America del Nord.fa anche riferimento al suo ...

