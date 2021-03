Sanremo 2021, Willie Peyote a FqMagazine: “Canto la crisi dello spettacolo, Franceschini? Stupito Draghi lo abbia riconfermato” (Di mercoledì 3 marzo 2021) L’unico testo marcatamente socio-politico, un caso?Mi sembrava giusto portare sul palco dell’Ariston un tema a cui tengo moltissimo. Altri anni mi hanno chiesto di partecipare ma stavolta avevo l’urgenza di trattare di questi temi. Quando ho presentato il brano era un ‘prendere così senza possibilità di cambiamenti’, ho trovato un grande entusiasmo dall’altra parte con mio sommo stupore. Non lavoriamo da un anno e ho amici e colleghi che ormai fanno altri lavori, c’è anche chi lavora al supermercato, fanno altro. Ingiusto non accendere la luce su questa situazione. Sei l’unico ad accendere la luce sulla crisi dello spettacolo. Era questo il tuo obiettivo?Sono qui per ribadire che non ha senso fare uno show solo sulla musica, ignorando la crisi dello spettacolo. È ingiusto far finta di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) L’unico testo marcatamente socio-politico, un caso?Mi sembrava giusto portare sul palco dell’Ariston un tema a cui tengo moltissimo. Altri anni mi hanno chiesto di partecipare ma stavolta avevo l’urgenza di trattare di questi temi. Quando ho presentato il brano era un ‘prendere così senza possibilità di cambiamenti’, ho trovato un grande entusiasmo dall’altra parte con mio sommo stupore. Non lavoriamo da un anno e ho amici e colleghi che ormai fanno altri lavori, c’è anche chi lavora al supermercato, fanno altro. Ingiusto non accendere la luce su questa situazione. Sei l’unico ad accendere la luce sulla. Era questo il tuo obiettivo?Sono qui per ribadire che non ha senso fare uno show solo sulla musica, ignorando la. È ingiusto far finta di ...

