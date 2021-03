Sanremo 2021 stasera in tv: canale, orario e diretta streaming seconda serata (Di mercoledì 3 marzo 2021) Non ci sarà Zlatan Ibrahimovic, che tornerà a Milano per seguire da vicino il suo Milanimpegnato nel turno infrasettimanale con l’Udinese (lo svedese sarà in tribuna in quanto infortunato), ma la seconda seratadel Festival di Sanremo 2021in programma questa sera sarà comunque all’insegna dello sport. Tra gli ospiti, infatti, ci sarà anche il marciatore Alex Schwazer: il bolzanino, oro olimpico nella 50 km a Pechino 2008, racconterà la sua verità e le sue ambizioni dopo la notizia dell’archiviazione del procedimento per doping a suo carico da parte del Tribunale di Bolzano. L’appuntamento è su Rai Uno alle 20.45e in streaming su Rai Play. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 3 marzo 2021) Non ci sarà Zlatan Ibrahimovic, che tornerà a Milano per seguire da vicino il suo Milanimpegnato nel turno infrasettimanale con l’Udinese (lo svedese sarà in tribuna in quanto infortunato), ma ladel Festival diin programma questa sera sarà comunque all’insegna dello sport. Tra gli ospiti, infatti, ci sarà anche il marciatore Alex Schwazer: il bolzanino, oro olimpico nella 50 km a Pechino 2008, racconterà la sua verità e le sue ambizioni dopo la notizia dell’archiviazione del procedimento per doping a suo carico da parte del Tribunale di Bolzano. L’appuntamento è su Rai Uno alle 20.45e insu Rai Play. SportFace.

HuffPostItalia : Sanremo 2021, i social: 'Poi arriva Loredana Bertè e capisci cosa vuol dire Big' - SkySport : ??? 'Lo so che sono interisti, me lo ripetono ogni 5'' ?? La conferenza-show di Ibra a Sanremo ?? VIDEO ??… - Eurosport_IT : 'I soldi non sono importanti, nel mio mondo non mi serve nulla. Faccio questa cosa con il cuore per far vedere a tu… - Antimo_Mallardo : Crossover tra GFVIP e Sanremo 2021 #Sanremo2021 - irritatrix : RT @RadioRadioWeb: 'Il #festivaldisanremo si è comunque svolto. Come a sottolineare che certi ambienti dei ceti vincenti non sono toccati d… -