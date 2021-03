Sanremo 2021, sì alla caparbietà di Amadeus e alla rabbia dei Maneskin, no Achille Lauro (stavolta no) – Il videocommento (Di mercoledì 3 marzo 2021) La rabbia dei Maneskin ci ha travolti, Colapesce e Dimartino fatto venire ancora più voglia di musica leggera. E’ piaciuto Amadeus. Mentre il nome di Patrick Zaki superava il vuoto della platea arrivando in ogni casa sintonizzata col Festival di Sanremo, quegli applausi finti ci hanno deluso. Nel video commento di Open tutti i ci piace e i non ci piace della prima serata del Festival. Il pollice in basso più inaspettato? Un Achille Lauro (per ora) meno forte dello scorso anno. Speciale Sanremo 2021 Il regolamento del Festival di Sanremo Tutte le canzoni in gara al Festival di Sanremo I ... Leggi su open.online (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ladeici ha travolti, Colapesce e Dimartino fatto venire ancora più voglia di musica leggera. E’ piaciuto. Mentre il nome di Patrick Zaki superava il vuoto della platea arrivando in ogni casa sintonizzata col Festival di, quegli applausi finti ci hanno deluso. Nel video commento di Open tutti i ci piace e i non ci piace della prima serata del Festival. Il pollice in basso più inaspettato? Un(per ora) meno forte dello scorso anno. SpecialeIl regolamento del Festival diTutte le canzoni in gara al Festival diI ...

