Sanremo 2021, Schwazer: “Grato di poter raccontare la mia storia” (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Spero di non cadere giù dalle scale, così potrò raccontare la mia storia…“. Queste le parole di Alex Schwarzer in un intervento a Rtl 102.5 poco prima di salire sul palco del Festival di Sanremo. “Il mio sogno, a livello sportivo, è di tornare ad avere un procedimento giudiziario come l’ho avuto quattro anni e mezzo fa, prima delle Olimpiadi 2016, però con tutti i fatti che sappiamo adesso e che non potevamo sapere quattro anni e mezzo fa” ha spiegato il marciatore azzurro, “in questi quattro anni e mezzo, io ho guardato e ascoltato poco le persone, se non alle persone fidate e vicine a me, perché queste cose ti tolgono energie che ti servono per raggiungere il tuo obiettivo che per me era avere giustizia“. “Voglio esserci alle prossime Olimpiadi, darò il massimo per riuscirci ma, prima di questo, ci deve essere un processo a ... Leggi su sportface (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Spero di non cadere giù dalle scale, così potròla mia…“. Queste le parole di Alex Schwarzer in un intervento a Rtl 102.5 poco prima di salire sul palco del Festival di. “Il mio sogno, a livello sportivo, è di tornare ad avere un procedimento giudiziario come l’ho avuto quattro anni e mezzo fa, prima delle Olimpiadi 2016, però con tutti i fatti che sappiamo adesso e che non potevamo sapere quattro anni e mezzo fa” ha spiegato il marciatore azzurro, “in questi quattro anni e mezzo, io ho guardato e ascoltato poco le persone, se non alle persone fidate e vicine a me, perché queste cose ti tolgono energie che ti servono per raggiungere il tuo obiettivo che per me era avere giustizia“. “Voglio esserci alle prossime Olimpiadi, darò il massimo per riuscirci ma, prima di questo, ci deve essere un processo a ...

