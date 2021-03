Sanremo 2021, perché Orietta Berti è stata inseguita da tre auto della polizia (Di mercoledì 3 marzo 2021) Fra le tante cose accadute a Sanremo 2021 in questi giorni c’è anche l’inseguimento di Orietta Berti da parte di tre volanti della polizia. La notizia, circolata qualche ora prima dell’inizio del Festival è stata confermata anche da Fiorello che nel corso della prima serata della kermesse ha ironizzato riguardo quanto accaduto alla cantante, in gara fra i Big della manifestazione. Prima a La Vita in Diretta, poi in radio a I Lunatici, Orietta Berti ha svelato di essere stata inseguita e fermata da tre auto della polizia per aver violato il coprifuoco. La cantante infatti alloggia a Bordighera e nella ... Leggi su dilei (Di mercoledì 3 marzo 2021) Fra le tante cose accadute ain questi giorni c’è anche l’inseguimento dida parte di tre volanti. La notizia, circolata qualche ora prima dell’inizio del Festival èconfermata anche da Fiorello che nel corsoprima seratakermesse ha ironizzato riguardo quanto accaduto alla cantante, in gara fra i Bigmanifestazione. Prima a La Vita in Diretta, poi in radio a I Lunatici,ha svelato di esseree fermata da treper aver violato il coprifuoco. La cantante infatti alloggia a Bordighera e nella ...

HuffPostItalia : Sanremo 2021, i social: 'Poi arriva Loredana Bertè e capisci cosa vuol dire Big' - SkySport : ??? 'Lo so che sono interisti, me lo ripetono ogni 5'' ?? La conferenza-show di Ibra a Sanremo ?? VIDEO ??… - rtl1025 : ?? Annalisa ?? ?? Dieci ?? #Sanremo2021 #FinalmenteSanremo ?? 'E sta piovendo E sono fuori da Fuori da me E questa c… - MarcoFallanca : RT @AngelisMatilda: Il duetto con @Fiorello ieri sera a @SanremoRai ???? - FrancaRenatadi2 : @Sanremo_2021 State bene attenti a voi. SPERIAMO che andrâ tutto bene per voi. -