Sanremo 2021, parlano i fotografi del Festival. La Fata: “È un casino. Cosa fai, scovi la villa di Fedez o la casa di Lauro rischiando?” (Di mercoledì 3 marzo 2021) “È un casino, il nostro lavoro quest’anno si limita all’ufficialità. Manca tutto il contorno che poi contorno non è, Sanremo è il sinonimo del colore”, racconta Salvo La Fata. Fotografo, paparazzo, piccola istituzione sanremese. “Dal 1985 ne ho viste di tutti i colori, quest’anno è complicato. Sono qui dalle prove ma non possiamo avere contatti con gli artisti in gara, dopo la conferenza il nostro lavoro è finito e se ne parla la sera per la puntata”. Al Casinò il cast, prima di raggiungere la sala stampa, fa tappa al teatro dove è previsto il photocall, niente giornalisti intrusi, tutti a distanza e scatti di rito. Da 130 a 20 fotografi accreditati: in un anno, con la pandemia nel mezzo. Posti ridotti, regole rigide. E in galleria metà degli spazi sono inutilizzabili proprio per la presenza della super telecamera ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) “È un, il nostro lavoro quest’anno si limita all’ufficialità. Manca tutto il contorno che poi contorno non è,è il sinonimo del colore”, racconta Salvo La. Fotografo, paparazzo, piccola istituzione sanremese. “Dal 1985 ne ho viste di tutti i colori, quest’anno è complicato. Sono qui dalle prove ma non possiamo avere contatti con gli artisti in gara, dopo la conferenza il nostro lavoro è finito e se ne parla la sera per la puntata”. Al Casinò il cast, prima di raggiungere la sala stampa, fa tappa al teatro dove è previsto il photocall, niente giornalisti intrusi, tutti a distanza e scatti di rito. Da 130 a 20accreditati: in un anno, con la pandemia nel mezzo. Posti ridotti, regole rigide. E in galleria metà degli spazi sono inutilizzabili proprio per la presenza della super telecamera ...

