Sanremo 2021, Orietta Berti: “Tre macchine della polizia mi hanno fermato”, cos’è successo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Durante la puntata di Sanremo 2021 che andrà in onda stasera, si esibirà Orietta Berti la quale ha recentemente annunciato di essere stata fermata dalla polizia. Stasera, Mercoledì 3 Marzo, ci aspetta una seconda puntata della 71° edizione del Festival di Sanremo. E tra i 26 big in gara ci sarà anche la cantante di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 3 marzo 2021) Durante la puntata diche andrà in onda stasera, si esibiràla quale ha recentemente annunciato di essere stata fermata dalla. Stasera, Mercoledì 3 Marzo, ci aspetta una seconda puntata71° edizione del Festival di. E tra i 26 big in gara ci sarà anche la cantante di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

HuffPostItalia : Sanremo 2021, i social: 'Poi arriva Loredana Bertè e capisci cosa vuol dire Big' - SkySport : ??? 'Lo so che sono interisti, me lo ripetono ogni 5'' ?? La conferenza-show di Ibra a Sanremo ?? VIDEO ??… - Eurosport_IT : 'I soldi non sono importanti, nel mio mondo non mi serve nulla. Faccio questa cosa con il cuore per far vedere a tu… - hosceltome : RT @silviagianatti: Altro esordio, senza mezza sbavatura. Gara al podio pure qui. - softgiulia : RT @vanderwoodvsen: tommaso zorzi vince il grande fratello, i maneskin vincono sanremo e per me il 2021 già è un anno meraviglioso -