Sanremo 2021, Orietta Berti: «Canto l'amore per il mio Osvaldo. Cantare senza pubblico? Le lucine sono persone» – Il video

Nessuno ferma Orietta Berti, e c'è chi dice che sia lei la vera regina di questo Festival di Sanremo, dove la cantante si presenta per la dodicesima volta con il brano Quando ti sei innamorato. Un inno all'amore, una canzone che Berti dedica al marito Osvaldo, il quale negli ultimi mesi è stato male a causa del Covid: «Ho litigato coi medici. Ho detto chiaramente "se ricoverate lui, allora ricoverate anche me". Mi hanno risposto "ma tanto lui lo metteranno nel reparto uomini, lei in quello delle donne, non vi incontrerete". Siamo stati male, lui più di me. Ora Osvaldo sta recuperando, io invece ho già recuperato. Qualche problema il Covid l'ha lasciato, ogni tanto si sentono le fitte e le gambe non reggono», ci dice.

