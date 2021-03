Sanremo 2021 Nuove Proposte: i 4 cantanti passati alla finale di venerdì 5 marzo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Nella seconda serata di Sanremo 2021 si sono esibite le ultime 4 “Nuove Proposte” delle 8 che si sono qualificate e sono state scelte per questa settantunesima edizione del Festival della canzone italiana. I cantanti in gara di questa sera erano: Wrongonyou che con il brano “Lezioni di volo” ha rotto il ghiaccio in questa seconda diretta del Festival; Greta Zuccoli ha calcato il palco dell’Ariston per seconda con la canzone “Ogni cosa di te”; poi è stato il turno di Davide Shorty che ha presentato il brano “Regina” e, infine, hanno cantato l’inedito “Io sono Luca” i fratelli Dellai. Ma chi sono i due cantanti passati alla finale di venerdì? Sanremo 2021: le ultime due ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 3 marzo 2021) Nella seconda serata disi sono esibite le ultime 4 “” delle 8 che si sono qualificate e sono state scelte per questa settantunesima edizione del Festival della canzone italiana. Iin gara di questa sera erano: Wrongonyou che con il brano “Lezioni di volo” ha rotto il ghiaccio in questa seconda diretta del Festival; Greta Zuccoli ha calcato il palco dell’Ariston per seconda con la canzone “Ogni cosa di te”; poi è stato il turno di Davide Shorty che ha presentato il brano “Regina” e, infine, hanno cantato l’inedito “Io sono Luca” i fratelli Dellai. Ma chi sono i duedi: le ultime due ...

HuffPostItalia : Sanremo 2021, i social: 'Poi arriva Loredana Bertè e capisci cosa vuol dire Big' - SkySport : ??? 'Lo so che sono interisti, me lo ripetono ogni 5'' ?? La conferenza-show di Ibra a Sanremo ?? VIDEO ??… - rtl1025 : ?? Annalisa ?? ?? Dieci ?? #Sanremo2021 #FinalmenteSanremo ?? 'E sta piovendo E sono fuori da Fuori da me E questa c… - lilxhc : RT @TheRerumNatura: #Orietta con le conchiglie di paillettes sui seni a Eurovision è tutto ciò che desidero dal 2021. #Sanremo #Sanremo2021 - LaStampa : Sanremo 2021, la diretta della seconda serata. Fiore: 'Vaccinateci tutti”. All’Ariston palloncini al posto del pubb… -