Sanremo 2021, nello staff di Irama un altro positivo. Il cantante deve ritirarsi. Amadeus: «Cambiamo il regolamento» (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il Coronavirus irrompe al Festival di Sanremo e il regolamento potrebbe cambiare in corsa. La questione riguarda il cantante in gara Irama che ieri, 2 marzo, non ha potuto esibirsi dopo che il tampone antigenico effettuato a uno dei componenti del suo staff ha dato esito positivo. Lo stesso componente dello staff che oggi, 3 marzo, continua a risultare positivo al Covid; ma, oltre a lui, è spuntato un nuovo caso di contagio nel team del cantante. Dunque che fare? Da regolamento, dice il direttore di Rai1, Claudio Fasulo, «Tutti i contatti stretti delle ultime 48 ore devono osservare una quarantena di 10 giorni, 14 se c’è variante inglese». «Aspettiamo comunicazione ufficiale dalla Asl, ma a termini di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il Coronavirus irrompe al Festival die ilpotrebbe cambiare in corsa. La questione riguarda ilin garache ieri, 2 marzo, non ha potuto esibirsi dopo che il tampone antigenico effettuato a uno dei componenti del suoha dato esito. Lo stesso componente delloche oggi, 3 marzo, continua a risultareal Covid; ma, oltre a lui, è spuntato un nuovo caso di contagio nel team del. Dunque che fare? Da, dice il direttore di Rai1, Claudio Fasulo, «Tutti i contatti stretti delle ultime 48 ore devono osservare una quarantena di 10 giorni, 14 se c’è variante inglese». «Aspettiamo comunicazione ufficiale dalla Asl, ma a termini di ...

