Sanremo 2021, Morgan posta la versione integrale de 'Le brutte intenzioni'": è show (Di giovedì 4 marzo 2021) Marco Castoldi, in arte Morgan, è un fiume in piena. Dopo la sfuriata contro il Festival di Sanremo il cantautore milanese ha mantenuto la promessa fatta sui social (prima su Instagram e successivamente su Clubhouse), e ha pubblicato "la versione integrale de 'Le brutte intenzioni' ". Il video, a dir poco originale, in mezz'ora ha già ottenuto commenti, più di 90.000 visualizzazioni e 15.000 mi piace. "Ci sei mancato oggi su quel palco, però :)" ha commentato qualcuno. "Mi manchi. Posso far finta di stare bene ma mi manchi. #Sanremo2021", ha scritto qualcun altro. Insomma Morgan, volente o nolente, anche quest'anno è uno dei protagonisti di Sanremo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

