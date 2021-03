Sanremo 2021, Morgan attacca il Festival: “L’hanno fatto davvero? Io ho avuto danni enormi, gravissimi” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Morgan parla e c’era da aspettarselo. E parla del Festival di Sanremo. Lo fa su Clubhouse, in una room che si chiama “Morgan è qui“. Tantissime le persone connesse con cui Morgan si è lasciato andare: “Non sto guardando il Festival” – ha esordito il cantautore milanese – ma mi stanno aggiornando… mi dicono che hanno iniziato nuovamente con la citazione ‘che succede’, è vero?”. Il gelo. Nessuno gli risponde. A quel punto si infervora: “Posso dire una cosa? A me questa cosa non interessa, che ca**o devo andare a guardare il Festival? Per vedere che mi usano? Mi hanno già usato nella campagna promozionale durata un mese, non mi hanno mai chiesto il permesso né pagato i diritti per utilizzare il mio nome. Questo è sfruttamento. Tutte le sere mi nominano, in modo ironico, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021)parla e c’era da aspettarselo. E parla deldi. Lo fa su Clubhouse, in una room che si chiama “è qui“. Tantissime le persone connesse con cuisi è lasciato andare: “Non sto guardando il” – ha esordito il cantautore milanese – ma mi stanno aggiornando… mi dicono che hanno iniziato nuovamente con la citazione ‘che succede’, è vero?”. Il gelo. Nessuno gli risponde. A quel punto si infervora: “Posso dire una cosa? A me questa cosa non interessa, che ca**o devo andare a guardare il? Per vedere che mi usano? Mi hanno già usato nella campagna promozionale durata un mese, non mi hanno mai chiesto il permesso né pagato i diritti per utilizzare il mio nome. Questo è sfruttamento. Tutte le sere mi nominano, in modo ironico, ...

