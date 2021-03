Sanremo 2021, Max Gazzé: cosa significa Trifluoperazina Monstery Band (Di mercoledì 3 marzo 2021) Un timbro unico, trasformismo e talento: Max Gazzè è un artista a tutto tondo e lo ha dimostrato ancora un volta sul palco dell’Ariston quando – nel corso della prima serata del Festival martedì 2 marzo – ha presentato il suo brano in gara Il farmacista. Ad accompagnarlo una misteriosa Band che ha fatto parecchio parlare di sé, non solo per il nome davvero particolare (e complesso) Trifluoperazina Monstery Band, ma anche per il fatto che non si avevano altre informazioni. Il segreto è stato svelato nel corso della prima serata del Festival quando Gazzè è salito sul palco circondato da cartonati che raffiguravano alcuni personaggi famosi: dalla regina Elisabetta alla batteria a Jimi Hendrix alla chitarra e Paul McCartney al basso, senza dimenticare Marilyn Monroe ai cori e Igor (il personaggio immaginario di molte ... Leggi su dilei (Di mercoledì 3 marzo 2021) Un timbro unico, trasformismo e talento: Max Gazzè è un artista a tutto tondo e lo ha dimostrato ancora un volta sul palco dell’Ariston quando – nel corso della prima serata del Festival martedì 2 marzo – ha presentato il suo brano in gara Il farmacista. Ad accompagnarlo una misteriosache ha fatto parecchio parlare di sé, non solo per il nome davvero particolare (e complesso), ma anche per il fatto che non si avevano altre informazioni. Il segreto è stato svelato nel corso della prima serata del Festival quando Gazzè è salito sul palco circondato da cartonati che raffiguravano alcuni personaggi famosi: dalla regina Elisabetta alla batteria a Jimi Hendrix alla chitarra e Paul McCartney al basso, senza dimenticare Marilyn Monroe ai cori e Igor (il personaggio immaginario di molte ...

