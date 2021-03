Sanremo 2021 | Matilda De Angelis è la rivelazione della prima serata

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Doveva essere Naomi Campbell ladonnadel Festival die invece è arrivataDe. E che (bella) scoperta è stata per il pubblico italiano! La 25enne ha saputo tener testa agli uomini al suo fianco, dai padroni di casa Amadeus e Fiorello, all’altro co-conduttore Zlatan Ibrahimovic. Nata a Bologna nel 1995è una delle attrici più richieste del momento, consacrata di recente per il suo ruolo al fianco di Hugh Grant e Nicole Kidman nella serie The Undoing. Impegno social e bravura Carriera a parte, qualche settimana faDeera rimbalzata su tutti i media per un’immagine pubblicata su Instagram, dove scriveva di avere “il volto ...

La nave del Festival diè salpata e anche se al debutto ha beccheggiato un po' sullo share , hanno emozionato - della prima serata - lo show della Bertè, l'appello per Zaki, la spigliatezza di Matilda De Angelis ...A raccontarlo, ad askanews, è Noemi, in gara alla 71esima edizione del Festival diChe Pausini ha vinto, e che invece The Undoing, la serie in cui De Angelis recita con Nicole Kidman e Hugh Grant, ha lisciato nonostante le quattro candidature. «Era la donna più bella del mondo: in M ...Sanremo 2021, lo share della prima serata (nella prima parte) si ferma a 11 milioni 176 mila spettatori, pari al 46.4%. Ma l'anno scorso erano 12 milioni 480 mila. Sono ...