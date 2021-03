Sanremo 2021, Matilda De Angelis bacchetta Amadeus che le chiede un bacio: “Ma smettila! Sei molto nasuto e molto sposato” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Professoressa Matilda De Angelis: 7+. Nella gelida prima serata sanremese la lezione sul bacio dell’attrice bolognese riscalda l’anima degli spettatori addormentati e dona un minimo di piacere a mezza Italia oramai ritornata in zona rossa e frastornata da un anno di distanziamento sociale. De Angelis ha così intrattenuto, bacchetta, lavagna e piglio sensuale, il pubblico e Amadeus con un breve excursus sul bacio. Prima il celebre scatto di Alfred Eisenstaedt, marinaio e donzella in piena Time Square per festeggiare la fine della seconda guerra mondiale. Scatto fotografico che in molti ricordano più dovuto agli effluvi dell’alcool che alla potenza dell’amore, ma tant’è… La De Angelis ha attratto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) ProfessoressaDe: 7+. Nella gelida prima serata sanremese la lezione suldell’attrice bolognese riscalda l’anima degli spettatori addormentati e dona un minimo di piacere a mezza Italia oramai ritornata in zona rossa e frastornata da un anno di distanziamento sociale. Deha così intrattenuto,, lavagna e piglio sensuale, il pubblico econ un breve excursus sul. Prima il celebre scatto di Alfred Eisenstaedt, marinaio e donzella in piena Time Square per festeggiare la fine della seconda guerra mondiale. Scatto fotografico che in molti ricordano più dovuto agli effluvi dell’alcool che alla potenza dell’amore, ma tant’è… La Deha attratto ...

